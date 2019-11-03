2019-11-03T11:02:18+03:00
Общество

На первый-второй рассчитай-сь! В Самарской области будут выяснять численность бобров, норок и выдр

Кто, где и в каких количествах обитает, департамент охоты и рыболовства будет знать уже в январе 2020 года
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На фото - самец выдры по кличке Ванюшка - питомец Челябинского зоопаркаНа фото - самец выдры по кличке Ванюшка - питомец Челябинского зоопаркаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Самарской области в ноябре и декабре начинают "перепись животного населения", пересчитать намерены речных бобров, норок и выдр. Департамент охоты и рыболовства поручил охотникам выяснить, сколько и какие животные обитают на территории охотничьих угодий Самарской области.

- На общедоступных охотничьих угодьях учет будут проводить при помощи спутниковых навигаторов, - объяснили в ведомстве. - Следы норки и выдры видно только после того, как ляжет снег, поэтому "перепись" и проводится до конца этого года.

Оборудование помогает составить маршруты передвижения животных, а специальные методики - определить численность и места обитания "подучетных".

Результаты наблюдения охотники должны предоставить начальству уже в январе 2020 года, после чего сотрудники регионального департамента охоты и рыболовства обещают рассказать, сколько в регионе обитает бобров, норок и выдр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре иномарка сбила старика
Рынок на Авроре/ Аэродромной сравняли с землей
Приставили к голове пистолет: житель Тольятти пытался продать телефон, но стал жертвой разбойного нападения
"Невозможное возможно": Филипп Киркоров поддержал самарских студентов
После праздников в Самарской области потеплеет
"Я очень разволновался, когда узнал": Дмитрий Азаров встретился детьми, которые попали в ДТП под Самарой
В Самаре чиновников через суд заставляют снести опасные дома в Промышленном районе
В Самарской области "Ларгус" опрокинул микроавтобус с 8 детьми в салоне
Женская баскетбольная «Самара» дебютировала в Суперлиге-2 с победы
Чуть-чуть не дотянула: Самара не попала в список городов с благоприятной городской средой
Безработный тольяттинец согласился стать «директором» фирмы и попал на 8 месяцев исправительных работ
Остался один в «грязном болоте»: в Самарской области спасли с обмелевшего озера замерзающего лебедя
Погода на ноябрь 2019 в Самарской области: последний месяц осени будет теплее обычного
Под Самарой водитель «Калины» влетел на «встречке» в Hyundai и погиб