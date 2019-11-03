На первый-второй рассчитай-сь! В Самарской области будут выяснять численность бобров, норок и выдр

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-03T11:02:18+03:00

Кто, где и в каких количествах обитает, департамент охоты и рыболовства будет знать уже в январе 2020 года

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В Самарской области в ноябре и декабре начинают "перепись животного населения", пересчитать намерены речных бобров, норок и выдр. Департамент охоты и рыболовства поручил охотникам выяснить, сколько и какие животные обитают на территории охотничьих угодий Самарской области.

- На общедоступных охотничьих угодьях учет будут проводить при помощи спутниковых навигаторов, - объяснили в ведомстве. - Следы норки и выдры видно только после того, как ляжет снег, поэтому "перепись" и проводится до конца этого года.

Оборудование помогает составить маршруты передвижения животных, а специальные методики - определить численность и места обитания "подучетных".

Результаты наблюдения охотники должны предоставить начальству уже в январе 2020 года, после чего сотрудники регионального департамента охоты и рыболовства обещают рассказать, сколько в регионе обитает бобров, норок и выдр.

ИСТОЧНИК KP.RU