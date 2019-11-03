Рынок на Авроре/ Аэродромной сравняли с землей

СЕГОДНЯ 11:23 2019-11-03T11:23:11+03:00

Вот только строительный мусор остался на месте

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В Самаре снесли скандальный рынок, расположенный на пересечении улиц Авроры и Аэродромной.

Напомним, организатором рынка является ООО "Спарта", у фирмы был заключен договор аренды с городской администрацией. Власти расторгли его через суд - территорию, на которой расположен рынок решено было облагородить.

Вопрос о дальнейшем существовании торговых рядов вызвал немало споров. Предприниматели и продавцы, работавшие там даже записывали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, но все оказалось зря, и 30 октября на рынке появились судебные приставы и спецтехника.

Рабочих и приставов попытались остановить, в итоге пострадали два человека: охранник ООО "Спарта" и одна их продавщиц, по данному факту полиция проводит проверку.

Приставы надеялись "расправиться" с рынком за пару дней, однако процесс несколько затянулся. Впрочем, на сегодняшний день торговые ряды уже снесены, на их месте остался только строительный мусор. Когда же уберут его, пока не ясно.

В эфире радио "Комсомольская правда" руководитель департамента экономического развития Самары Владислав Зотов объяснял, что предприниматели, ранее работавшие на этом месте теперь могут торговать на сельхозярмарке в районе музея Алабина, на ярмарке у ДК "Октябрь" на Мехзаводе и на пересечении улиц Дыбенко и Ивана Булкина, где с пятницы по субботу также выделяют торговые места.

На месте бывших торговых рядов на Авроре теперь будет сквер с лавочками. Руководитель департамента имущества Самары Андрей Белоклоков обещал, что в ближайшее время на пересечении Авроры и Аэродромной будет установлен стенд с эскизом проекта, чтобы люди смогли увидеть будущее освобожденной от рынка территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU