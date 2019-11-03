2019-11-03T14:57:14+03:00
Происшествия

Слишком большой куш: начальник контрольного отдела налоговой Самарской области не признает вины в коррупции

Также, по его словам, он ожидал лишь 2,5 млн рублей, но никак не три
Александра БУДАЕВА
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На момент задержания налоговику Петрову было 33 годаНа момент задержания налоговику Петрову было 33 годаФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре начали судить бывшего начальника контрольного отдела регионального УФНС Александра Петрова и двух его предполагаемых посредников.

Напомним, Петрова задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области на парковке ТЦ «Hoff» 26 ноября прошлого года при получении денег. При нем обнаружили миллион рублей, правда, настоящими были только 200 тысяч, остальные 800 оказались муляжом.

Все дело в том, что оба посредника, через которых передавались деньги и которые должны были стать гарантами безопасности конечного получателя "мзды", согласились сотрудничать с ФСБ, как только опера поймали их с поличным и с мечеными купюрами.

Деньги "выдало" руководство ООО "СоюзАгроСамара", взамен Петров, по версии следствия, обещал уведомлять их сотрудников о грядущих налоговых проверках.

Как сообщает "Волга-Ньюс", общая сумма подкупа составляла 3 млн рублей, деньги передавались частями. Вот только 1 ноября на судебном заседании Александр Петров заявил, что про эту сумму ему ничего не известно - по его словам, он признает лишь получение 2,5 млн рублей. Более того, бывший налоговик сообщил, что на самом деле собирался деньги взять, но ни о каких проверках никому не сообщать. Другими словами, Петров считает, что совершил мошенничество, а не получил взятку. При этом его предполагаемые посредники Андрей Толмачев и Дмитрий Кондратьев предъявленное им обвинение признали в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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