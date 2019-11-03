Юбилей первой ВАЗовской легковушки, ремонт театра "Колесо" и реконструкция набережной: на что Тольятти получит деньги в 2020 году

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-03T16:04:30+03:00

2020 год объявлен в Самарской области годом Тольятти, отсюда и дополнительные траты на развитие города

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В 2020 году в Тольятти будет отмечаться 50-летие со дня выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. Более того, по решению губернатора Самарской области следующий год объявлен годом Тольятти в Самарской области годом Тольятти, а это значит, что на развитие города область выделит дополнительные деньги.

Сейчас в городе строятся две поликлиники, выставочный зал, спорткомплекс и легкоатлетический манеж. В следующем году должно начаться возведение школы для 1600 учеников и открытие трех новых детсадов.

От города в Особую экономическую зону должны запустить отдельную железнодорожную ветку, плюс в планах - строительство моста через Волгу и дороги вокруг Тольятти, которую должны проложить в рамках международного проекта "Европа - Западный Китай".

- Таких преобразований в Автограде не было очень давно, – отметил Дмитрий Азаров на заседании рабочей группы под председательством Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Дмитрий Азаров также запросил дополнительное финансирование для реконструкции театра "Колесо" и набережной в Автозаводском районе Тольятти, а также на проведение чемпионата профмастерства "АВТОПРОМ-2020". Предложения губернатора в Мипромторге поддержали, но конкретные суммы и сроки их выделения пока не обозначили.

ИСТОЧНИК KP.RU