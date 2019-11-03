Поспешил - "Калину" сокрушил: в Безенчуке при столкновении двух легковушек пострадала женщина
Вчера около четырех часов вечера в Безенчуке столкнулись две ВАЗовские легковушки - "Лада Приора" и "Лада Калина".
- По предварительным данным, именно 32-летний водитель "Приоры", который двигался по второстепенной дороге, стал виновников ДТП, не уступив дорогу "Калине", ехавшей по главной, - прокомментировали ситуацию в региональном МВД.
В результате столкновения пострадала женщина, она находилась на пассажирском сидении "Калины". Впрочем, полученные ею травмы врачам показались не слишком серьезными и ее отпустили домой.
По предварительным данным, "Приора" не уступила дорогу "Калине"Фото: ГУ МВД России по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU