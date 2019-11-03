Поспешил - "Калину" сокрушил: в Безенчуке при столкновении двух легковушек пострадала женщина

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-03T18:04:33+03:00

После ДТП одну из машин вынесло за пределы проезжей части Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По предварительным данным, водитель "Лады Приоры" не уступил дорогу машине, которая двигалась по главной дороге

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Вчера около четырех часов вечера в Безенчуке столкнулись две ВАЗовские легковушки - "Лада Приора" и "Лада Калина".

- По предварительным данным, именно 32-летний водитель "Приоры", который двигался по второстепенной дороге, стал виновников ДТП, не уступив дорогу "Калине", ехавшей по главной, - прокомментировали ситуацию в региональном МВД.

В результате столкновения пострадала женщина, она находилась на пассажирском сидении "Калины". Впрочем, полученные ею травмы врачам показались не слишком серьезными и ее отпустили домой.

По предварительным данным, "Приора" не уступила дорогу "Калине"Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU