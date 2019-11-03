2019-11-03T16:42:44+03:00
Общество

До конца года Фонд капремонта подаст 30 тысяч исковых заявлений, чтобы взыскать с жителей Самары и области 310 млн рублей

С начала года через суд уже взыскано почти 63 млн рублей
Александра БУДАЕВА
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Самарцы стали чаще оплачивать взносы на капремонтСамарцы стали чаще оплачивать взносы на капремонтФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Фонду капитального ремонта Самарской области удалось увеличить сумму сборов с населения - теперь так или иначе взносы делают примерно 90% жителей региона. Кто-то добровольно, иные - принудительно. Через суды властям удалось добиться выплаты в Фонд почти 63 млн рублей.

До конца года планируется направить в суд еще 30 тысяч исковых заявлений на сумму, превышающую 310 млн рублей.

Всего начала действия программы по капремонту в регионе было отремонтировано 3834 многоквартирных дома. Однако далеко не все работы выполнены "на отлично".

После жалоб жителей и последовавших за этим проверок только в этом уже было возбуждено 6 уголовных дел, еще по двум материалам решение о возбуждении или от отказе в возбуждении уголовного дела пока не принято.

По словам министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова, сейчас работы по капремонту застрахованы и при выявлении каких-либо нарушений подрядчик все переделывает за свой счет. В крайнем случае "доремонт" оплачивает Фонд, а потом эти деньги пытается взыскать с подрядчика. В связи с тем, что подобные прецеденты неблагоприятного развития событий уже были, дополнительные работы оплачивались не жильцами, а региональным бюджетом. В этом году на это выделялось 775 млн рублей, в 2020 Фонду дадут еще столько же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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