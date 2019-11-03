В Самаре мужчина пытался спуститься с 7 этажа по простыням

СЕГОДНЯ 20:51 2019-11-03T20:51:08+03:00

Дом на ул.Енисейской, 44 попал сегодня во все соцсети Фото: соцсети

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Самарцы в соцсетях вовсю обсуждают гибель мужчины, который, предположительно, пытался спуститься при помощи нескольких связанных простыней с седьмого этажа.

Длины импровизированной веревки хватило лишь до пятого этажа, так что мужчина упал и разбился насмерть.

Судя по комментариям, ЧП произошло 2 ноября на ул.Енисейской,44. Фото с места происшествия уже опубликовано в соцсетях и вызвало бурные обсуждения: был ли мужчина трезв? Что толкнуло его на этот рискованный поступок? Ответов ни один из этих вопросов пока нет.

В полиции затруднились пояснить, было ли ЧП по данному адресу и переадресовали вопрос в региональный Следственный комитет. Комментариев от следователей на момент публикации получить не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU