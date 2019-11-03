2019-11-03T21:18:01+03:00
Происшествия

Столичные следователи объявили в международный розыск "вора в законе", который организовывал похищения людей в Москве и Тольятти

За похищенных требовали крупный выкуп
Александра БУДАЕВА
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Надир Исмаилов живет за границей, в России его готовы арестовать за несколько преступленийНадир Исмаилов живет за границей, в России его готовы арестовать за несколько преступленийФото: Следственный комитет России
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Столичные следователи объявили в международный розыск 47-летнего Надира Исмаилова, также известного как Надир Салифов и "Гули" (последнее прозвище использовалось в основном в местах лишения свободы).

Мужчина является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), а если говорить проще - "Гули" - вор в законе, и его разыскивают российские ФСБшники и полиция.

Расследование ведет Главное следственное управление СК РФ по Москве. Кроме того, что Исмаилов, по версии силовиков, был на вершине "пищевой цепочки" преступного мира, он также руководил преступными группировками по всей стране в то время, как сам с 2009 года находился за пределами России.

- Также в отношении него расследуется уголовное дело о похищении людей с целью вымогательства на территории Москвы и Тольятти. Исмаилову заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего он объявлен в международный розыск, - говорят следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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