Его искали три дня, а нашли погибшим: уроженец Сызрани погиб в Ульяновской области

СЕГОДНЯ 22:30 2019-11-03T22:30:35+03:00

Сергею Ковалеву было 29 лет, он отмечал день рождения ребенка своего друга

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Трагически закончились поиски 29-летнего уроженца Сызрани Сергея Ковалева. Молодой человек пропал в Ульяновской области в день, когда поехал на праздник к своему другу.

Как сообщает КТВ-Луч, ранее супруги Ковалевы жили в Сызрани, в феврале этого года переехали в Ульяновскую область - в поселок Новоспасское. Праздник, на который уехал Сергей Ковалев, отмечали в соседней деревне 31 октября. По словам жены пропавшего, Екатерины, около полуночи Сергею вызвали такси, но заказ по неясным причинам был отменен, а ее супруг исчез.

Ориентировку о поисках Сергея Ковалева распространяли как в Ульяновской, так и в Самарской области. Сегодня волонтеры сообщили о гибели мужчины.

- Его нашли ближе к Матрунино, это тоже Ульяновская область, - сообщила корреспонденту "КП-Самара" супруга погибшего. - Мы пока ничего не знаем. Его увезли на вскрытие. Будет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU