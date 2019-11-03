Его искали три дня, а нашли погибшим: уроженец Сызрани погиб в Ульяновской области
Трагически закончились поиски 29-летнего уроженца Сызрани Сергея Ковалева. Молодой человек пропал в Ульяновской области в день, когда поехал на праздник к своему другу.
Как сообщает КТВ-Луч, ранее супруги Ковалевы жили в Сызрани, в феврале этого года переехали в Ульяновскую область - в поселок Новоспасское. Праздник, на который уехал Сергей Ковалев, отмечали в соседней деревне 31 октября. По словам жены пропавшего, Екатерины, около полуночи Сергею вызвали такси, но заказ по неясным причинам был отменен, а ее супруг исчез.
Ориентировку о поисках Сергея Ковалева распространяли как в Ульяновской, так и в Самарской области. Сегодня волонтеры сообщили о гибели мужчины.
- Его нашли ближе к Матрунино, это тоже Ульяновская область, - сообщила корреспонденту "КП-Самара" супруга погибшего. - Мы пока ничего не знаем. Его увезли на вскрытие. Будет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU