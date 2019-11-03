В Тольятти строители детского сада отстали от графика

СЕГОДНЯ 22:18 2019-11-03T22:18:17+03:00

Открытия детского сада в микрорайоне Жигулевское море с нетерпением ждут и взрослые, и дети Фото: Николай КРИВИЧ

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Пока не наказали, но уже предостерегли - прокуратура Комсомольского района Тольятти прозрачно намекнула строителям, что отставать от графика при возведении долгожданного детского сада нехорошо.

Стройка века ведется в микрорайоне Жигулевское море, ее стоимость - 106 млн рублей. К концу года здесь должны сдать в эксплуатацию детский сад на 120 мест, 45 из которых предназначены под ясельную группу.

- Проверка проводилась 18 октября, и на этот момент там не было одного лестничного марша, водопровода и канализации, которые должны были проложить еще в сентябре, - рассказали в прокуратуре Комсомольского района Тольятти. - Также не приходится говорить о благоустройстве территории, которым тоже пора заняться.

Застройщика - ООО «Дизайн. Строительство» - пока предупредили. Сможет ли контора наверстать упущенное и сдать объект к концу года, как и планировалось, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU