Рубли до Рима довели: жители Самарской области провели Дни русской культуры в Италии

3 Нояб. 23:06 2019-11-03T23:06:04+03:00

Во время двухнедельного тура европейцев знакомили с русскими обычаями, творчеством, костюмами и даже купюрами

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Жители Самарской области на протяжении двух недель знакомили итальянцев с русской культурой. Делалось это в рамках проекта "Дни русской культуры в Италии" - в мае он выиграл конкурс грантов Президента РФ. Непосредственно путешествие по Европе длилось с 15 по 30 октября, за это время наши земляки побывали в Риме, Венеции, Римини, Равенне и других городах

Иностранцы услышали русскую духовную музыку, подивились танцевально-игровому вечеру с народными забавами, посмотрели выставку русских костюмов и поучаствовали в мастер-классах по изготовлению кукол и бус.

Кроме того, в городе Пескара для учеников местного колледжа провели финансовый мастер-класс: после того, как итальянцам показали российские купюры и объяснили, что на них изображено, им предложили на скорость собрать "денежные" пазлы.

- Идея показать иностранной молодежи российские купюры принадлежала Волонтерскому центру Поволжского православного института, а подготовили мастер-класс специалисты Самарского отделения Банка России, - рассказала заведующая кафедрой экономики и бизнес-развития Поволжского православного института г.о. Тольятти Анна Торхова

В реализации проекта "Дни русской культуры в Италии" участие принимали полсотни человек, в том числе ученики и преподаватели Православной классической гимназии, Гуманитарного колледжа и Поволжского православного института Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU