Ищут родные и волонтеры: в Тольятти пропала женщина в светло-зеленой куртке

СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-04T09:10:07+03:00

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В Тольятти волонтеры ищут Юлия Юрьевну Частухину. Женщина пропала 28 октября с тех пор на связь не выходила. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» Самарская область. Женщина просто ушла из дома и пропала.

39-летняя Юлия в день исчезновения была одета в светло-зеленую куртку, синие джинсы, черные ботинки.

Приметы пропавшей: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, глаза голубые.

Информационный поиск ведет Светлана - тел. 89967447867.

ИСТОЧНИК KP.RU