Тольяттинский «Акрон» ушел на зимний перерыв на первом месте в ПФЛ
Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» ушел на зимнюю паузу ПФЛ в ранге лидера группы «Урал-Приволжье». В воскресенье, 3 ноября, красно-черные в Жигулевске обыграли ульяновскую «Волгу». Встреча проходила на стадионе «Кристалл» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол во встрече на счету Николая Иванникова.
- Игра получилась хорошая, боевая, я думаю, зрителям понравилось. Достаточно моментов. Хочется отметить дисциплинированность наших ребят, а также особенно поддержку болельщиков. Произошло единение команды с болельщиками, - прокомментировал матч наставник «Акрона» Дмитрия Емельянов.
Благодаря этой победе тольяттинцы сохранили первое место в группе «Урал-Приволжье». После 17 игр «Акрон» набрал 38 очков и опережает на два очка «Челябинск» и на три «Урал-2».
Другой тольяттинский клуб «Лада» потерпел крупное поражение в Перми. «Автозаводцы» уступили местной «Звезде» 2:5 и ушли на зимний перерыв на предпоследнем – 11-ом – месте в турнирной таблице ПФЛ.
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ИСТОЧНИК KP.RU