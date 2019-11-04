Тольяттинский «Акрон» ушел на зимний перерыв на первом месте в ПФЛ

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-04T09:11:57+03:00

После 17 игр «Акрон» набрал 38 очков и опережает на два очка «Челябинск» и на три «Урал-2». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Красно-черные обыграли ульяновскую «Волгу» и сохранили за собой лидерство в группе «Урал-Приволжье»

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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» ушел на зимнюю паузу ПФЛ в ранге лидера группы «Урал-Приволжье». В воскресенье, 3 ноября, красно-черные в Жигулевске обыграли ульяновскую «Волгу». Встреча проходила на стадионе «Кристалл» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол во встрече на счету Николая Иванникова.

- Игра получилась хорошая, боевая, я думаю, зрителям понравилось. Достаточно моментов. Хочется отметить дисциплинированность наших ребят, а также особенно поддержку болельщиков. Произошло единение команды с болельщиками, - прокомментировал матч наставник «Акрона» Дмитрия Емельянов.

Благодаря этой победе тольяттинцы сохранили первое место в группе «Урал-Приволжье». После 17 игр «Акрон» набрал 38 очков и опережает на два очка «Челябинск» и на три «Урал-2».

Другой тольяттинский клуб «Лада» потерпел крупное поражение в Перми. «Автозаводцы» уступили местной «Звезде» 2:5 и ушли на зимний перерыв на предпоследнем – 11-ом – месте в турнирной таблице ПФЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU