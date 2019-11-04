Подозреваемого выдали нервы: в Самарской области задержали мужчину с наркотиками
Бдительные сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Мужчина сам себя выдал. Произошло это еще 24 октября. Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Тольятти» в Комсомольском районе остановили автомобиль «КИА». Водитель легковушки нарушил ПДД.
Общаясь с водителем, полицейские заметили, как пассажир, что был в салоне, стал заметно нервничать. Правоохранители решили пообщаться и с ним, а заодно и досмотреть мужчину. Тут и выяснилось, в присутствии понятых, что у пассажира иномарки есть некий сверток с веществом растительного происхождения.
Находку направили на экспертизу. Позже выяснилось, что в свертке гашиш массой 2,25 грамма.
О подозреваемом известно, что сейчас он безработный, ранее не судим. Однако теперь все моет измениться. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU