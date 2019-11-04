2019-11-04T09:24:04+03:00
Происшествия

Подозреваемого выдали нервы: в Самарской области задержали мужчину с наркотиками

Теперь безработный мужчина может попасть в места не столь отдаленные на два года
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Мужчину задержалиМужчину задержалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Бдительные сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Мужчина сам себя выдал. Произошло это еще 24 октября. Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Тольятти» в Комсомольском районе остановили автомобиль «КИА». Водитель легковушки нарушил ПДД.

Общаясь с водителем, полицейские заметили, как пассажир, что был в салоне, стал заметно нервничать. Правоохранители решили пообщаться и с ним, а заодно и досмотреть мужчину. Тут и выяснилось, в присутствии понятых, что у пассажира иномарки есть некий сверток с веществом растительного происхождения.

Находку направили на экспертизу. Позже выяснилось, что в свертке гашиш массой 2,25 грамма.

О подозреваемом известно, что сейчас он безработный, ранее не судим. Однако теперь все моет измениться. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пострадавший скончался: в Самаре ищут водителя, сбившего мужчину у ЖД станции «Козелковская»
Желтый уровень опасности: жителей Самарской области предупреждают об усилении ветра
«Динамо Самара» обыграло лидера чемпионата России по мини-футболу «Синару» 4:2
Тольяттинский «Акрон» ушел на зимний перерыв на первом месте в ПФЛ
Ищут родные и волонтеры: в Тольятти пропала женщина в светло-зеленой куртке
Рубли до Рима довели: жители Самарской области провели Дни русской культуры в Италии
Его искали три дня, а нашли погибшим: уроженец Сызрани погиб в Ульяновской области
В Тольятти строители детского сада отстали от графика
Пожар в гимназии в Тольятти: пострадала женщина
Столичные следователи объявили в международный розыск "вора в законе", который организовывал похищения людей в Москве и Тольятти
В Самаре мужчина пытался спуститься с 7 этажа по простыням
К 2024 году на дорогах региона установят еще 219 камер
Поспешил - "Калину" сокрушил: в Безенчуке при столкновении двух легковушек пострадала женщина