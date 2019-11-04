Подозреваемого выдали нервы: в Самарской области задержали мужчину с наркотиками

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-04T09:24:04+03:00

Теперь безработный мужчина может попасть в места не столь отдаленные на два года

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Бдительные сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Мужчина сам себя выдал. Произошло это еще 24 октября. Сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте «Тольятти» в Комсомольском районе остановили автомобиль «КИА». Водитель легковушки нарушил ПДД.

Общаясь с водителем, полицейские заметили, как пассажир, что был в салоне, стал заметно нервничать. Правоохранители решили пообщаться и с ним, а заодно и досмотреть мужчину. Тут и выяснилось, в присутствии понятых, что у пассажира иномарки есть некий сверток с веществом растительного происхождения.

Находку направили на экспертизу. Позже выяснилось, что в свертке гашиш массой 2,25 грамма.

О подозреваемом известно, что сейчас он безработный, ранее не судим. Однако теперь все моет измениться. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU