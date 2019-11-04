2019-11-04T09:34:45+03:00
Спорт

«Динамо Самара» обыграло лидера чемпионата России по мини-футболу «Синару» 4:2

Матч прошел в «МТЛ Арене»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После шести туров волжане идут на предпоследнем – восьмом – месте в российской Суперлиге. Фото: МФК «Динамо Самара».После шести туров волжане идут на предпоследнем – восьмом – месте в российской Суперлиге. Фото: МФК «Динамо Самара».
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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» обыграл лидера чемпионата России «Синару» из Екатеринбурга во втором матче шестого тура Суперлиги. Встреча проходила в Самаре в «МТЛ Арене» и завершилась со счетом 4:2. Голами в составе хозяев отметились Саносян, Хромых, Мурашов и Мелконян. Первая встреча тура между этими командами закончилась победой «Синары» 2:0.

- После вчерашнего незаслуженного поражения парни не сникли, не опустили руки, а вышли сегодня на паркет с горящими глазами и отдали для победы все свои силы и эмоции без остатка, - сказал на послематчевой пресс-конференции игрок «Динамо» Никита Хромых.

Напомним, «Динамо Самара» - бронзовый призер чемпионата страны. После шести туров волжане идут на предпоследнем – восьмом – месте в российской Суперлиге, отставая от «Беркута» и «Новой генерации» на одно очко. В следующем туре самарцы сыграют в Москве против клуба «КПРФ». Первая встреча команд пройдет 11 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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