2019-11-04T10:14:04+03:00
Общество

Желтый уровень опасности: жителей Самарской области предупреждают об усилении ветра

Не благоприятные метеоусловия ожидаются днем и вечером
Евгения ВАСИНА
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Осторожнее!Осторожнее!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Праздничный день в Самарской области может чуть-чуть омрачить сильный ветер. ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает жителей региона об ухудшении метеоусловий.

- По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» объявлен желтый уровень опасности. Днём и вечером 4 ноября местами по Самарской области сохранится усиление южного ветра порывы 15-20 м/с, - отметили в МЧС. - Неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

В МЧС также напомнили, что при сильном ветре лучше не выходить из зданий, не оставлять детей без присмотра. Если ветер застанет вас на улице, следует спрятаться в подъезд здания. Остановки общественного транспорта, рекламные щиты, недостроенные сооружения, деревья, линии электропередач – могут стать дополнительным источником опасности, от них лучше держаться на безопасном расстоянии. Позаботиться придется и о машинах. Из лучше спрятать в гараж или припарковать в дали от деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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