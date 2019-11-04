В Самаре задержали двух пьяных водителей, протаранивших опоры освещения

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-04T12:17:06+03:00

Все что осталось от машины, попавшей в ДТП на ул. Красноармейской (Фото группы "Ночной патруль Самара") Фото: соцсети

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В период с 3 по 4 ноября в Самаре задержали сразу трех пьяных водителей. Двое из них не только осмелились сесть за руль пьяными, но и протаранили опоры освещения. К счастью, серьезных жертв удалось избежать. Нарушители были задержаны правоохранителями благодаря бдительности активистов «Ночного патруля».

Один из пьяных водителей влетел в опоры дорожных знаков, а затем в опору освещения на ул. Красноармейской в районе дома №143. Обошлось без пострадавших, а вот машина получила значительные повреждения. Ее ремонт, скорее всего, превышает стоимость самого автомобиля.

Второй водитель, попал в поле зрения «Ночного патруля» к 21:00. Мужчина сбил столб во дворе жилого дома, а через некоторое время решил уехать с места ДТП, но был задержан.

Фото с места третьего задержания (Фото группы "Ночной патруль Самара")Фото: соцсети

В этот же вечер, в районе 22 часов сотрудники полка ДПС по Самаре оформлял отказ от прохождения медицинского освидетельствования еще одного нетрезвого водителя. Позже выяснилось, что задержанный оказался бывшим сотрудником ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU