2019-11-04T13:31:27+03:00
Спорт

Самарские баскетболистки начали сезон в Суперлиге-2 с двух побед

Женская «Самара» сыграла с «Динамо-Энергией»
Евгения ВАСИНА
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Фото БК "Самара"Фото БК "Самара"
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2 и 3 ноября женская команда БК «Самара» провела первые матчи в чемпионате Суперлиги-2. На паркете СК СамГТУ наши баскетболистки сыграли с «Динамо-Энергией» из Иваново. Самарские спортсменки горячо встретили гостей и добились двух побед — 72:65 и 65:52.

По ходу первого матча «Самара» уступала гостям 15 очков. Одна наши баскетболистки с таким соглашаться не стали и в концовке обыграли — 72:65. Наиболее результативными оказались Ирина Киселева (17 очков) и Яна Митрофанова (12 очков).

Во втором матче самарская команда с самого начала вела в счете. Порой отрыв составлял 12-15 очков. Гости каждый раз возвращались в игру, от чего матч был волнительным и зрелищным. В итоге переломить ситуацию гостям не удавалось, игра закончилась со счетом 65:52 в пользу «Самары». Результативнее всех сыграли Ирина Киселева (19 очков), Яна Митрофанова (11 очков и 12 подборов) и Екатерина Сафонова (11 очков).

Следующие матчи «Самара» вновь проведет на своей площадке. 6 и 7 ноября она сыграет со «Спартаком-2» из Ногинска. Матчи пройдут в СК СамГТУ, начало — в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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