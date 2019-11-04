В Самаре из-за работ на газовых сетях перекроют несколько улиц
На некоторых улицах Самары в ноябре запланированы строительно-монтажные работы на газовых сетях. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время работ в городе перекроют несколько улиц. Как сообщили в городской администрации, перекрытия начнутся с 5 ноября.
Так, с 08:00 5 ноября до 24:00 15 ноября движение ограничат по ул. Сокская в районе дома № 182 на участке протяженностью 15 метров, а также по ул. Серноводская у дома № 41 на участке в 15 метров;
Чуть позже, с 08:00 11 ноября до 24:00 18 ноября движение перекроют по переулку Рылеева от дома № 14 до ул. Степана Халтурина;
С 00:00 19 ноября до 24:00 26 ноября машины не смогут проехать по переулку Рылеева от Ташкентского переулка до дома № 55 по ул. Неверова;
С 00:00 27 ноября до 24:00 6 декабря движение будет ограничено по переулку Рылеева от ул. Нечаевская до ул. Землевольческая.
- Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, - напомнили в городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU