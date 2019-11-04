2019-11-04T14:25:19+03:00
Общество

В Самаре из-за работ на газовых сетях перекроют несколько улиц

Ограничения начнутся с 5 ноября и завершатся 6 декабря
Евгения ВАСИНА
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На некоторых улицах Самары в ноябре запланированы строительно-монтажные работы на газовых сетях. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время работ в городе перекроют несколько улиц. Как сообщили в городской администрации, перекрытия начнутся с 5 ноября.

Так, с 08:00 5 ноября до 24:00 15 ноября движение ограничат по ул. Сокская в районе дома № 182 на участке протяженностью 15 метров, а также по ул. Серноводская у дома № 41 на участке в 15 метров;

Чуть позже, с 08:00 11 ноября до 24:00 18 ноября движение перекроют по переулку Рылеева от дома № 14 до ул. Степана Халтурина;

С 00:00 19 ноября до 24:00 26 ноября машины не смогут проехать по переулку Рылеева от Ташкентского переулка до дома № 55 по ул. Неверова;

С 00:00 27 ноября до 24:00 6 декабря движение будет ограничено по переулку Рылеева от ул. Нечаевская до ул. Землевольческая.

- Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, - напомнили в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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