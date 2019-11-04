Около 2000 спортсменов из 48 регионов России: в Самаре прошел V полумарафон «В беге мы едины!»

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-04T14:49:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 4 ноября в Самаре прошел полумарафон «В беге мы едины!». Этот забег, посвященный Дню народного единства, проводится уже в пятый раз.

Участники из 48 регионов РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году любовь к бегу объединила около 2000 спортсменов из 48 регионов России на набережной реки Волга в Самаре. В сравнении с прошлым годом, количество участников увеличилось вдвое.

Медали получили всеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этот полумарафон стал финальным в самарском легкоатлетическом сезоне. Участников забега ждали несколько дистанций: полумарафон 21,1км, корпоративный трехкилометровый забег и детский. А также все желающие смогли принять участие в символическом забеге на 1586 метров – «Самарскую милю»!

Самому юному - годФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все участники получают памятные медали самарского полумарафона. Самому юному участнику было всего год, а самому возрастному 79 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU