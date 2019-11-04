2019-11-04T14:49:24+03:00
Общество

Около 2000 спортсменов из 48 регионов России: в Самаре прошел V полумарафон «В беге мы едины!»

Забег посвящен Дню народного единства
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Около 2000 спортсменовОколо 2000 спортсменовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 4 ноября в Самаре прошел полумарафон «В беге мы едины!». Этот забег, посвященный Дню народного единства, проводится уже в пятый раз.

Участники из 48 регионов России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участники из 48 регионов РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году любовь к бегу объединила около 2000 спортсменов из 48 регионов России на набережной реки Волга в Самаре. В сравнении с прошлым годом, количество участников увеличилось вдвое.

Медали получили все Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медали получили всеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этот полумарафон стал финальным в самарском легкоатлетическом сезоне. Участников забега ждали несколько дистанций: полумарафон 21,1км, корпоративный трехкилометровый забег и детский. А также все желающие смогли принять участие в символическом забеге на 1586 метров – «Самарскую милю»!

Самому юному - год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самому юному - годФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все участники получают памятные медали самарского полумарафона. Самому юному участнику было всего год, а самому возрастному 79 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре из-за работ на газовых сетях перекроют несколько улиц
Самарские баскетболистки начали сезон в Суперлиге-2 с двух побед
В Самаре задержали двух пьяных водителей, протаранивших опоры освещения
Пострадавший скончался: в Самаре ищут водителя, сбившего мужчину у ЖД станции «Козелковская»
Желтый уровень опасности: жителей Самарской области предупреждают об усилении ветра
«Динамо Самара» обыграло лидера чемпионата России по мини-футболу «Синару» 4:2
Подозреваемого выдали нервы: в Самарской области задержали мужчину с наркотиками
Тольяттинский «Акрон» ушел на зимний перерыв на первом месте в ПФЛ
Ищут родные и волонтеры: в Тольятти пропала женщина в светло-зеленой куртке
Рубли до Рима довели: жители Самарской области провели Дни русской культуры в Италии
Его искали три дня, а нашли погибшим: уроженец Сызрани погиб в Ульяновской области
В Тольятти строители детского сада отстали от графика
Пожар в гимназии в Тольятти: пострадала женщина
Столичные следователи объявили в международный розыск "вора в законе", который организовывал похищения людей в Москве и Тольятти
В Самаре мужчина пытался спуститься с 7 этажа по простыням
К 2024 году на дорогах региона установят еще 219 камер
Поспешил - "Калину" сокрушил: в Безенчуке при столкновении двух легковушек пострадала женщина