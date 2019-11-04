2019-11-04T18:07:01+03:00
Общество

«Возвращаемся к истокам наших побед»: Единственной в России миротворческой бригаде присвоили наименование «Александрийская»

Евгения ВАСИНА
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Это единственное соединение в Сухопутных войсках РФ миротворческого назначения.Это единственное соединение в Сухопутных войсках РФ миротворческого назначения.
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В понедельник, 4 ноября, в Рощинском гарнизоне на плацу мотострелкового соединения торжественно присвоили единственной в Вооруженных Силах России миротворческой бригаде Центрального военного округа наименование «Александрийская» и вручили историческую копию Штандарта 5-го гусарского Александрийского полка.

- Возвращая славные наименования воинских частей, таких как Александрийский, мы возвращаемся к истокам наших побед, которые помогают нам возродить духовно-нравственные идеалы Русского воинства, - сказал на торжественной церемонии командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. - Верю, что вы своим ратным трудом приумножите славу предшествующих поколений, являясь надежными защитниками Отечества».

В церемонии участвовали ветераны Вооруженных Сил, участники локальных конфликтов, юнармейцы, потомки «черных» гусар, общественные деятели. В исторической форме и на конях к церемонии присоединились представители общественной организации Бессмертные гусары.

Справка КП:

15 отдельная мотострелковая бригада была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности. Это единственное соединение в Сухопутных войсках РФ миротворческого назначения. Входит в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Укомплектована только военнослужащими по контракту, оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-Н», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3», радиостанциями шестого поколения «Азарт», индивидуальными защитными костюмами «Ковбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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