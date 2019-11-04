2019-11-04T17:11:50+03:00
Спорт

«Ладья» прервала серию из пяти поражений, обыграв «Авто» из Екатеринбурга

На этот раз ворота защищали иные голкиперы
Евгения ВАСИНА
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Фото: hclada.ruФото: hclada.ru
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В понедельник, 4 ноября в Тольятти на льду встретились хоккейная команда «Ладья» и «Авто». Это была повторная встреча соперников. По сравнению с первым матчем оба тренера заменили голкиперов. Так, ворота «Ладьи» на этот раз защищал Игорь Кулаков, а у гостей играл Владимир Сартаков.

Уже в первом периоде тольяттинцы дважды отличились. Сначала Степан Стешенко реализовал отложенное удаление, а затем уже в большинстве забил Данила Лотов – 2:0.

У «Авто» тоже были возможности поразить ворота соперников, но Кулаков надежно их берег. Однако, на 33-й минуте гости в контратаке отыграли одну шайбу, играя в меньшинстве. В ворота волжан попал Илья Овчинников – 2:1.

За две секунды до финальной сирены окончательный счет установил Дмитрий Семеновский. Как раз в этого время гости, игравшие без голкипера, нарушили правила на форварде хозяев, и судьи зафиксировали взятие ворот – 3:1. «Ладья» прервала серию из пяти поражений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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