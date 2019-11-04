2019-11-04T18:02:54+03:00
Общество

Самара оказалась в числе регионов, где социальная сеть «Вконтакте» работает со сбоями

Проблемы возникли во многих городах России 4 ноября.
Евгения ВАСИНА
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Карта сбоев (downdetector.ru)Карта сбоев (downdetector.ru)
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В понедельник, 4 ноября, многие пользователи популярной социальной сети «ВКонтакте» отметили сбои в работе ресурса. Так люди жалуются на проблемы при загрузке фото и видео материалов, а также открытие страниц и отправки сообщений. Определенные сложности испытывают и жители Самарской области. По данным ресурса downdetector, число сбоев в сети «Вконтакте» за последние 24 часа значительно увеличилось.

Вот такая картинка вместо сообщений

Вот такая картинка вместо сообщений

Серьёзные сложности испытывают не только самарцы, но и жители Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.

- Наблюдаются проблемы на стороне партнёрского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации, - прокомментировали ситуации в одном из официальных аккаунтов социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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