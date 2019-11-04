На матче «Крылья Советов» - «Рубин» фанаты устроили потасовку

СЕГОДНЯ 18:55 2019-11-04T19:01:26+03:00

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В понедельник, 4 ноября на стадионе «Самара Арена» состоялся матч 15-го тура РПЛ между командами «Крылья Советов» и «Рубин». Соперники не смогли поразить ворота друг друга. В итоге встреча завершилась ничьей – 0:0. Однако такой итог не устроил фанатов. Между любителями футбола завязалась потасовка. В конфликт пришлось вмешаться правоохранителям.

Потасовка началась на трибунеФото: принтскрин видео.

Подробности случившего и последствия сейчас устанавливаются.

Новость обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU