На матче «Крылья Советов» - «Рубин» фанаты устроили потасовку
Фото сайта kc-camapa.ru
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В понедельник, 4 ноября на стадионе «Самара Арена» состоялся матч 15-го тура РПЛ между командами «Крылья Советов» и «Рубин». Соперники не смогли поразить ворота друг друга. В итоге встреча завершилась ничьей – 0:0. Однако такой итог не устроил фанатов. Между любителями футбола завязалась потасовка. В конфликт пришлось вмешаться правоохранителям.
Потасовка началась на трибунеФото: принтскрин видео.
Подробности случившего и последствия сейчас устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU