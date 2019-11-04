В Самаре в День народного единства устроил забег, а тольяттинцам подарили мировых звезд фигурного катания

СЕГОДНЯ 19:55 2019-11-04T19:57:09+03:00

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В понедельник, 4 ноября в Самарской области, как и во всей стране, отмечали День народного единства. В Самаре в этот день сделали ставку на спорт и провели пятый полумарафон «В беге мы едины!». Также гостей праздника пригласили стать участниками художественного флэш-моба и оставить свои пожелания и на огромной карте России. Продолжился день концертной программой «Мы – Россия» с участием творческих коллективов области. Специальным гостем стал баянист Дмитрий Храмков.

Пятый полумарафон «В беге мы едины!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в честь праздника в центре «Русич» показали концертную программу «В единстве наша сила!», на территории Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова открыли четыре выставки: «История техники», «Технология звука 20 века», «История учебных пособий вооруженных сил» и «Тридцать пятая часть настоящего». Но самой интересной частью празднования стало концертно-ледовое представление «Река народного единства», которое показали в спорткомплексе «Лада-Арена».

Жители Тольятти увидели олимпийских чемпионов, звезд мирового фигурного катания и российского цирка. Среди них Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Александр Степанов, Иван Букин, артисты театра на льду «Сияние льда» и многие другие. Некоторые самарцы позавидовали такой насыщенной программе, иронично заметили: «Год Тольятти начался!».

Звезды в Тольятти

Напомним, 2020 года будет годом Тольятти. Об этом объявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU