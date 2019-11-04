2019-11-04T21:33:34+03:00
Спорт

БК «Самара» одержал пятую победу подряд в чемпионате Суперлиги

Наши баскетболисты обыграли «Новосибирск»
Евгения ВАСИНА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В понедельник, 4 ноября в матче пятого тура чемпионата Суперлиги БК «Самара» на выезде переиграла «Новосибирск». Встреча завершилась за счетом 83:67.

Лидировать наши баскетболисты начали уже в начале матча. Сказались усилия Александра Лавникова и Антона Глазунова. Через две минуты после начала встречи счет стал 7:0. Сибиряки пытались отыграться, но максимум, что им удалось добиться, несколько раз они приблизились к нашей команде на дистанцию в 2-3 очка. Однако, Максим Дыбовский, Владимир Пичкуров и Игорь Смыгин не оставили хозяевам никаких шансов на спасение.

Итогом встречи стал счет 83:67 и очередная, пятая подряд, победа «Самары» в чемпионате. Лучше всего себя показали Александр Лавников (17 очков) и Антон Глазунов (15 очков).

Сейчас самарцы продолжают единолично лидировать в турнире. Следующий матч пройдет 7 ноября в Сургуте против «Университета-Югра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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