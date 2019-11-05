Вооружился утюгом и монтировкой: в Самарской области разбойник ворвался в дом предпринимателя и обокрал его на 710 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:19 2019-11-05T08:22:22+03:00

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В Самарской области недавно произошло разбойное нападение на 51-летнего индивидуального предпринимателя. Злоумышленник проник к нему в дом в селе Подстепки Ставропольского района и, угрожая его жизни, похитил имущество на более чем 710 тысяч рублей.

- Все произошло вечером 20 октября. Преступник забрался в дом и начал угрожать мужчине утюгом, а потом избил монтировкой. После этого он похитил деньги предпринимателя, мобильный телефон, ноутбук и часы. С места происшествия он скрылся на автомобиле, принадлежавшем потерпевшему, - сообщила старший референт ОИОС ГУ МВД России по Самарской области, майор внутренней службы Людмила Солдатова.

Прибывшие на вызов полицейские осмотрели дом и опросили возможных свидетелей. Через некоторое время им удалось найти угнанный автомобиль — он стоял на выезде из сельского поселения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В ходе расследования полицейские выяснили, что злоумышленник действовал не один. Ему помогал мужчина, который ранее работал у предпринимателя. В преступлении он активного участия не принимал, но стоял неподалеку от дома и следил за окружающей обстановкой. Задержать злоумышленников удалось в течение двух суток. Ими оказались ранее не судимые жители Тольятти и Пензы 1976 годов рождения. У них нашли часть похищенных вещей. Мужчины признали свою вину. Сейчас они находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU