Под Тольятти водитель «Весты» сбил насмерть перебегавшего дорогу мужчину
Вечером в понедельник, 4 ноября, на 25 км 270 м трассы «Тольятти — Хрящевка» произошла смертельная авария. Там под колесами автомобиля «Лада Веста» погиб пешеход.
- 47-летний водитель отечественного автомобиля двигался со стороны Тольятти в направлении села Хрящевка. В пути следования он наехал на 37-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть слева направо перед близко едущей машиной, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося мужчина скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Насколько известно, он был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU