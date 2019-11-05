Под Тольятти водитель «Весты» сбил насмерть перебегавшего дорогу мужчину

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-05T08:36:30+03:00

ДТП произошло в темное время суток на трассе "Тольятти - Хрящевка" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Автомобилист не успел среагировать, когда перед ним на трассу выскочил пешеход

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Вечером в понедельник, 4 ноября, на 25 км 270 м трассы «Тольятти — Хрящевка» произошла смертельная авария. Там под колесами автомобиля «Лада Веста» погиб пешеход.

- 47-летний водитель отечественного автомобиля двигался со стороны Тольятти в направлении села Хрящевка. В пути следования он наехал на 37-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть слева направо перед близко едущей машиной, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мужчина скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Насколько известно, он был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU