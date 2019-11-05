2019-11-05T08:51:32+03:00
Общество

По «коридору позора» пошли платежи: должники из элитного поселка в Самаре начали платить за воду

Треть долга уже погашена
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
"Коридор позора" помог восьмерым самарцам вспомнить о своих долгах за воду / Фото: РКС-Самара"Коридор позора" помог восьмерым самарцам вспомнить о своих долгах за воду / Фото: РКС-Самара
Изменить размер текста:

Новый метод борьбы самарских коммунальщиков со злостными неплательщиками за воду возымел действие. По «коридору позора», который недавно появился на въезде в один из элитных поселков на 7-ой просеке, пошли платежи.

- Акция «коридор позора» прошла 30 октября, а к 1 ноября почти все должники вышли с нами на связь. Треть долгов уже оплачена, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Как отмечают представители компании, общий долг восьми жителей поселка составляет 245 тысяч рублей. Они накопили его, не платя за воду месяцами. Часть долга погашена, на оставшуюся сумму должники дали гарантию, что обязательно все выплатят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарец Кирилл Бородачев стал победителем этапа юниорского Кубка мира по рапире
Нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева не вызвали в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Жителей микрорайона Волгарь оставят без воды из-за строительства новой дороги
В Самарскую область запретили ввозить свиней из Лаоса и птиц из Гондураса
В Самарской области пенсионер-лихач на Kia вылетел с дороги в кювет и перевернулся
Дождь и порывистый ветер: МЧС вновь предупреждает самарцев об ухудшении погоды
Пожар на улице Вокзальной в Сызрани: полыхал частный дом
В Сызрани Toyota залетела на столбик и повисла днищем на нем
В Самаре у жителей четырех районов спросят про интернет и госуслуги
В Самаре могут снизить стоимость проезда по единой транспортной карте
Самара вошла в маршрут путешествия главного Деда Мороза страны
Движение трамваев № 7 до стадиона «Самара Арена» вновь закрыли
В Самарской области Парад Памяти 7 ноября покажут в виртуальных концертных залах
На ремонт улиц Арцыбушевской, Мичурина и Ленинской в Самаре потратят почти 596 млн рублей
В центре Самары "открыли" новый фонтан с горячей водой
Под Тольятти водитель «Весты» сбил насмерть перебегавшего дорогу мужчину
Вооружился утюгом и монтировкой: в Самарской области разбойник ворвался в дом предпринимателя и обокрал его на 710 тысяч рублей
БК «Самара» одержал пятую победу подряд в чемпионате Суперлиги
В Самаре в День народного единства устроил забег, а тольяттинцам подарили мировых звезд фигурного катания
На матче «Крыльев Советов» - «Рубин» фанаты устроили потасовку
Почему не работает «Вконтакте»: Самара оказалась в числе регионов, где популярная соцсеть работает со сбоями