По «коридору позора» пошли платежи: должники из элитного поселка в Самаре начали платить за воду

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-05T08:51:32+03:00

"Коридор позора" помог восьмерым самарцам вспомнить о своих долгах за воду / Фото: РКС-Самара

Изменить размер текста: A A

Новый метод борьбы самарских коммунальщиков со злостными неплательщиками за воду возымел действие. По «коридору позора», который недавно появился на въезде в один из элитных поселков на 7-ой просеке, пошли платежи.

- Акция «коридор позора» прошла 30 октября, а к 1 ноября почти все должники вышли с нами на связь. Треть долгов уже оплачена, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Как отмечают представители компании, общий долг восьми жителей поселка составляет 245 тысяч рублей. Они накопили его, не платя за воду месяцами. Часть долга погашена, на оставшуюся сумму должники дали гарантию, что обязательно все выплатят.

ИСТОЧНИК KP.RU