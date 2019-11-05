В центре Самары "открыли" новый фонтан с горячей водой

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-05T10:32:48+03:00

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В Ночь на вторник, 5 ноября, в центре Самары произошла коммунальная неприятность. На улице Ленинской из-под земли забил гейзер с горячей водой.

- Стабильно раз в пару лет в этом посте прорыв. Крышка люка вот-вот улетит. Всю улицу заволокло паром, - сообщили в соцсетях самарцы.

Очевидцы вызвали на место происшествия аварийную бригаду. Они приехали в течение 10 минут и приступили к ремонтным работам.

Как сообщили в пресс-службе Предприятия тепловых сетей, повреждение на трубе диаметром 300 мм было выявлено возле дома № 100 по улице Ленинской. Технический дефект произошел в тепловой камере. Земляные работы специалисты не проводили. Они завершили сварочные работы к 5:30. Сейчас трубопровод работает в обычном режиме.

О высоком износе тепловых сетей в городах Самарской области говорили в минувшую пятницу в рамках круглого стола, посвященного особенностям работы новой модели рынка тепла. Энергетики, чиновники и отраслевые эксперты отметили, что сокращение числа повреждений на сетях станет возможным в случае масштабного обновления теплосетевых коммуникаций. Привлечь дополнительное финансирование на эти цели можно за счет утверждения ценообразования по методу «альткотельной». По оценкам энергетиков, в инфраструктуру региона до 2034 года необходимо вложить порядка 50 млрд рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/741874" frameborder="0"></iframe> В Самаре на улице Ленинской забил коммунальный фонтан.

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ИСТОЧНИК KP.RU