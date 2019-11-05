2019-11-05T10:32:48+03:00
Общество

В центре Самары "открыли" новый фонтан с горячей водой

Горожане заметили очередной прорыв на улице Ленинской [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Струя горячей воды грозит снести крышку люкаСтруя горячей воды грозит снести крышку люкаФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

В Ночь на вторник, 5 ноября, в центре Самары произошла коммунальная неприятность. На улице Ленинской из-под земли забил гейзер с горячей водой.

- Стабильно раз в пару лет в этом посте прорыв. Крышка люка вот-вот улетит. Всю улицу заволокло паром, - сообщили в соцсетях самарцы.

Очевидцы вызвали на место происшествия аварийную бригаду. Они приехали в течение 10 минут и приступили к ремонтным работам.

Как сообщили в пресс-службе Предприятия тепловых сетей, повреждение на трубе диаметром 300 мм было выявлено возле дома № 100 по улице Ленинской. Технический дефект произошел в тепловой камере. Земляные работы специалисты не проводили. Они завершили сварочные работы к 5:30. Сейчас трубопровод работает в обычном режиме.

О высоком износе тепловых сетей в городах Самарской области говорили в минувшую пятницу в рамках круглого стола, посвященного особенностям работы новой модели рынка тепла. Энергетики, чиновники и отраслевые эксперты отметили, что сокращение числа повреждений на сетях станет возможным в случае масштабного обновления теплосетевых коммуникаций. Привлечь дополнительное финансирование на эти цели можно за счет утверждения ценообразования по методу «альткотельной». По оценкам энергетиков, в инфраструктуру региона до 2034 года необходимо вложить порядка 50 млрд рублей.

В Самаре на улице Ленинской забил коммунальный фонтан.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Редакция: (846) 270-69-10 Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65 Почта: kpsamara@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарец Кирилл Бородачев стал победителем этапа юниорского Кубка мира по рапире
Нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева не вызвали в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Жителей микрорайона Волгарь оставят без воды из-за строительства новой дороги
В Самарскую область запретили ввозить свиней из Лаоса и птиц из Гондураса
В Самарской области пенсионер-лихач на Kia вылетел с дороги в кювет и перевернулся
Дождь и порывистый ветер: МЧС вновь предупреждает самарцев об ухудшении погоды
Пожар на улице Вокзальной в Сызрани: полыхал частный дом
В Сызрани Toyota залетела на столбик и повисла днищем на нем
В Самаре у жителей четырех районов спросят про интернет и госуслуги
В Самаре могут снизить стоимость проезда по единой транспортной карте
Самара вошла в маршрут путешествия главного Деда Мороза страны
Движение трамваев № 7 до стадиона «Самара Арена» вновь закрыли
В Самарской области Парад Памяти 7 ноября покажут в виртуальных концертных залах
На ремонт улиц Арцыбушевской, Мичурина и Ленинской в Самаре потратят почти 596 млн рублей
По «коридору позора» пошли платежи: должники из элитного поселка в Самаре начали платить за воду
Под Тольятти водитель «Весты» сбил насмерть перебегавшего дорогу мужчину
Вооружился утюгом и монтировкой: в Самарской области разбойник ворвался в дом предпринимателя и обокрал его на 710 тысяч рублей
БК «Самара» одержал пятую победу подряд в чемпионате Суперлиги
В Самаре в День народного единства устроил забег, а тольяттинцам подарили мировых звезд фигурного катания
На матче «Крыльев Советов» - «Рубин» фанаты устроили потасовку
Почему не работает «Вконтакте»: Самара оказалась в числе регионов, где популярная соцсеть работает со сбоями