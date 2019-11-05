2019-11-05T10:08:45+03:00
Общество

В Самарской области Парад Памяти 7 ноября покажут в виртуальных концертных залах

Увидеть проход парадных расчетов по площади Куйбышева смогут жители Отрадного, Похвистнево, Чапаевска и Жигулевска
Анастасия ФИЛАТОВА
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Онлайн-трансляцию Парада Памяти покажут в виртуальных концертных залахОнлайн-трансляцию Парада Памяти покажут в виртуальных концертных залахФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Парад Памяти, который пройдет в четверг, 7 ноября, на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре, покажут в виртуальных концертных залах. Увидеть его смогут жители Отрадного, Похвистнево, Чапаевска и Жигулевска.

- 7 ноября в 12:00 онлайн-трансляцию Парада Памяти покажут виртуальные концертные залы в МБУК «Дворец культуры «Россия» в Отрадном, МБУК «Театрально-творческое объединение «Сад» в Похвистнево, концертный зал детской школы искусств № 2 «Гармония» в Чапаевске, Культурно-досуговый центр для детей и подростков в Жигулевске, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Трансляции смогут увидеть почетные жители этих городов, представители общественности и молодежь. Напомним, что в этом году в регионе пройдут несколько мини-парадов. Их проведут юнармейцы для тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые из-за состояния здоровья не смогут лично присутствовать на Параде Памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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