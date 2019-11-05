Движение трамваев № 7 до стадиона «Самара Арена» вновь закрыли

СЕГОДНЯ 10:19 2019-11-05T10:19:25+03:00

Пока трамвай № 7 будет ходить только от Барбошиной поляны до станции метро "Победа" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Это связано с работами по строительству нового поворота

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В Самаре вновь закрыли движение трамваев № 7 в сторону стадиона «Самара Арена». Ограничения снова связаны с проведением работ по строительству поворота для трамваев, которые следуют со стороны 15 микрорайона.

- Со вторника, 5 ноября, закрыто движение трамвая № 7 на участке от Барбошиной поляны до стадиона «Самара Арена». Ограничения будут действовать до окончания работ, - сообщили в твиттере представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

На время строительства поворота трамвай № 7 будет курсировать от Барбошиной поляны до станции метро «Победа».

ИСТОЧНИК KP.RU