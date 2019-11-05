Самара вошла в маршрут путешествия главного Деда Мороза страны

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-05T10:37:53+03:00

Дед Мороз уже не первый год приезжает с подарками в Самару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На этой неделе главный Дед Мороз страны вновь отправится в свой Новогодний тур. В этом году он должен посетить 28 городов России, в том числе и Самару.

- За время своего путешествия Дед Мороз посетит несколько детских домов и больниц. Он поможет детям из малообеспеченных семей и детям-сиротам обрести веру в чудо, - рассказали организаторы тура.

Насколько известно, первым городом, который посетит главный зимний волшебник, станет Красноярск. Он прибудет туда 9-10 ноября. В Самару Дед Мороз доберется только в декабре. Планируется, что он посетит столицу 63 региона 1-2 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU