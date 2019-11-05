Самара вошла в маршрут путешествия главного Деда Мороза страны
На этой неделе главный Дед Мороз страны вновь отправится в свой Новогодний тур. В этом году он должен посетить 28 городов России, в том числе и Самару.
- За время своего путешествия Дед Мороз посетит несколько детских домов и больниц. Он поможет детям из малообеспеченных семей и детям-сиротам обрести веру в чудо, - рассказали организаторы тура.
Насколько известно, первым городом, который посетит главный зимний волшебник, станет Красноярск. Он прибудет туда 9-10 ноября. В Самару Дед Мороз доберется только в декабре. Планируется, что он посетит столицу 63 региона 1-2 числа.
ИСТОЧНИК KP.RU