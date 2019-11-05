В Самаре могут снизить стоимость проезда по единой транспортной карте
В Самаре могут вернуть небольшую льготу на проезд тем, кто пользуется единой транспортной картой. Об этом в твиттере сообщили представители департамента транспорта города.
- Сейчас рассматриваем вариант, при котором безналичная оплата проезда в общественном транспорта будет дешевле, - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее обладатели единых транспортных карты платили за проезд примерно на 2,5-3 рубля меньше, чем пассажиры с наличкой. Но после последнего повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, с них стали списывать также по 28 рублей. Это не понравилось горожанам, и она даже начали отказываться от единых транспортных карт.
ИСТОЧНИК KP.RU