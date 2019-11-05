В Самаре могут снизить стоимость проезда по единой транспортной карте

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-05T10:56:32+03:00

Сейчас обладатели проездных платят столько же, что и пассажиры с наличкой

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В Самаре могут вернуть небольшую льготу на проезд тем, кто пользуется единой транспортной картой. Об этом в твиттере сообщили представители департамента транспорта города.

- Сейчас рассматриваем вариант, при котором безналичная оплата проезда в общественном транспорта будет дешевле, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее обладатели единых транспортных карты платили за проезд примерно на 2,5-3 рубля меньше, чем пассажиры с наличкой. Но после последнего повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, с них стали списывать также по 28 рублей. Это не понравилось горожанам, и она даже начали отказываться от единых транспортных карт.

ИСТОЧНИК KP.RU