В Самаре у жителей четырех районов спросят про интернет и госуслуги

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-05T11:30:42+03:00

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На следующей неделе по домам жителей Самары пройдутся интервьюеры. Они проведут опрос среди тех, кто живет в Советском, Промышленном, Октябрьском и Самарском районах. Об этом сообщает Самарастат.

- Интервьюеры будут собирать информацию о наличии в квартирах интернета, компьютеров, мобильных телефонов, об использовании средств защиты информации, а также о получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, - рассказали специалисты.

Опрос пройдет с 11 по 18 ноября. Интервьюеры пройдут по квартирам самарцев выборочно. Они будут опрашивать тех членов семей, которые старше 15 лет. При себе у интервьюеров будут паспорта и специальные удостоверения. Как отмечают в Самарастате, данный опрос поможет оценить доступность интернета, а также качество и доступность госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU