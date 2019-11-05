2019-11-05T11:42:24+03:00
Происшествия

В Сызрани Toyota залетела на столбик и повисла днищем на нем

Авария произошла на пересечении улицы Калинина и Волжского спуска
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Маленькая СызраньФото: Маленькая Сызрань
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Утром во вторник, 5 ноября, в Сызрани произошло необычное ДТП. Там на пересечении улицы Калинина и Волжского спуска на небольшом столбе повис автомобиль, пишет «Маленькая Сызрань».

Обстоятельства ДТП пока не известны. Возможно, водитель автомобиля Toyota C-HR не справился с управлением, поэтому и оказался на столбике. Иномарка повисла днищем на нем. Видимо, самостоятельно снять оттуда свой автомобиль водитель не смог.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Детали случившегося предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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