Пожар на улице Вокзальной в Сызрани: полыхал частный дом

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-05T11:57:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 5 ноября, в Сызрани произошел крупный пожар. Там на улице Вокзальной, 19 загорелся частный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 11:42. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Пожарные локализовали пожар в 12:24. В результате случившегося никто не пострадал. Как пишут местные СМИ, в доме находилась женщина, но незадолго до пожара она покинула жилище. Из-за чего началось возгорание, пока не известно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Редакция: (846) 270-69-10 Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65 Почта: kpsamara@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU