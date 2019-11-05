Дождь и порывистый ветер: МЧС вновь предупреждает самарцев об ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-05T12:13:20+03:00

Погода будет ветреной и дождливой до вечера среды, 6 ноября Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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ГУ МЧС по Самарской области вновь предупреждает об ухудшении погоды. В регионе прогнозируются порывистый ветер и дождь.

- С 19:00 5 ноября по 19:00 6 ноября местами по Самарской области пройдет небольшой дождь, будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-6 °С, а днем 5-10 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

Сотрудники МЧС призывают по возможности не выходить из зданий; на улице держаться подальше от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, остановок общественного транспорта, недостроев. Автомобилистов призывают поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Тех, кого непогода застанет за рулем, просят быть осторожнее и не лихачить на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU