В Самарскую область запретили ввозить свиней из Лаоса и птиц из Гондураса

СЕГОДНЯ 13:16 2019-11-05T13:16:43+03:00

Дело в том, что в этих странах выявили опасные заболевания среди домашних животных

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В Россию запретили ввозить птиц из Республики Гондурас и свиней из Лаосской Народно-Демократической Республики. Дело в том, что в этих странах выявили опасные заболевания среди домашних животных. Поскольку запрет распространяется на территорию всей РФ, то управление Россельхознадзора по Самарской области предупреждает местных предпринимателей о необходимости его соблюдать.

- К экспорту запрещены живая птица и продукты из нее, а также яйца и корма с территории департамента Эль-Параисо Республики Гондурас. Это ограничение вводится из-за ухудшения обстановки по болезни Ньюкасла, - сообщили в региональном ведомстве.

Что касается Лаоса, то там сейчас свирепствует африканская чума свиней. В связи с этим в Россию нельзя ввозить оттуда домашних и диких свиней, охотничьи трофеи, сперму домашних свиней, навоз, готовую продукцию. Сколько именно будут действовать запреты, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU