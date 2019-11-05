2019-11-05T13:31:53+03:00
Общество

Жителей микрорайона Волгарь оставят без воды из-за строительства новой дороги

Сколько продлится отключение, пока не уточняется
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
6 ноября в Волгаре не будет ни холодной, ни горячей воды6 ноября в Волгаре не будет ни холодной, ни горячей водыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В среду, 6 ноября, в микрорайоне Волгарь, который находится в Куйбышевском районе Самары, отключат холодную и горячую воду. Это сделают из-за строительства дороги от улицы Осетинской на улицу Народную.

- Просим в период отключения воды не проводить ремонтные работы, связанные с отоплением. Так как любое уменьшение объема в системе отопления приведет к остановке ее работы, - сообщается на странице официального сообщества ЖК «Волгарь».

Добавим, что на время работ для жителей организуют подачу питьевой воды. Бойлеры расположатся на пересечении улиц Осетинской и Ефрема Медведева, на кольце у парка «Дубовая роща» и на территории 17 квартала, между домами № 7 и 9 по улице Солженицына. Сколько именно продлится отключение, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарец Кирилл Бородачев стал победителем этапа юниорского Кубка мира по рапире
Нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева не вызвали в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
В Самарскую область запретили ввозить свиней из Лаоса и птиц из Гондураса
В Самарской области пенсионер-лихач на Kia вылетел с дороги в кювет и перевернулся
Дождь и порывистый ветер: МЧС вновь предупреждает самарцев об ухудшении погоды
Пожар на улице Вокзальной в Сызрани: полыхал частный дом
В Сызрани Toyota залетела на столбик и повисла днищем на нем
В Самаре у жителей четырех районов спросят про интернет и госуслуги
В Самаре могут снизить стоимость проезда по единой транспортной карте
Самара вошла в маршрут путешествия главного Деда Мороза страны
Движение трамваев № 7 до стадиона «Самара Арена» вновь закрыли
В Самарской области Парад Памяти 7 ноября покажут в виртуальных концертных залах
На ремонт улиц Арцыбушевской, Мичурина и Ленинской в Самаре потратят почти 596 млн рублей
В центре Самары "открыли" новый фонтан с горячей водой
По «коридору позора» пошли платежи: должники из элитного поселка в Самаре начали платить за воду
Под Тольятти водитель «Весты» сбил насмерть перебегавшего дорогу мужчину
Вооружился утюгом и монтировкой: в Самарской области разбойник ворвался в дом предпринимателя и обокрал его на 710 тысяч рублей
БК «Самара» одержал пятую победу подряд в чемпионате Суперлиги
В Самаре в День народного единства устроил забег, а тольяттинцам подарили мировых звезд фигурного катания
На матче «Крыльев Советов» - «Рубин» фанаты устроили потасовку
Почему не работает «Вконтакте»: Самара оказалась в числе регионов, где популярная соцсеть работает со сбоями