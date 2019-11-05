Жителей микрорайона Волгарь оставят без воды из-за строительства новой дороги
В среду, 6 ноября, в микрорайоне Волгарь, который находится в Куйбышевском районе Самары, отключат холодную и горячую воду. Это сделают из-за строительства дороги от улицы Осетинской на улицу Народную.
- Просим в период отключения воды не проводить ремонтные работы, связанные с отоплением. Так как любое уменьшение объема в системе отопления приведет к остановке ее работы, - сообщается на странице официального сообщества ЖК «Волгарь».
Добавим, что на время работ для жителей организуют подачу питьевой воды. Бойлеры расположатся на пересечении улиц Осетинской и Ефрема Медведева, на кольце у парка «Дубовая роща» и на территории 17 квартала, между домами № 7 и 9 по улице Солженицына. Сколько именно продлится отключение, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU