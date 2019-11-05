Нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева не вызвали в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

СЕГОДНЯ 13:32 2019-11-05T13:32:39+03:00

Соболев не забивает уже в трех матчах подряд, однако продолжает лидировать в гонке бомбардиров РПЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Тренерский штаб национальной команды остановился на двух форвардах – Артеме Дзюбе и Николае Комличенко

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Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев не получил вызов в сборную России на отборочные матчи Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино. Тренерский штаб национальной команды остановился на двух нападающих – Артеме Дзюбе из «Зенита» и Николае Комличенко из чешского клуба «Млада-Болеслав».

Всего в список попали 25 футболистов, говорится на сайте РФС.

Напомним, встреча Россия – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября, а Россия – Сан-Маринов в Серравале 19 ноября.

В 15 турах РПЛ Александр Соболев забил 10 голов и делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата страны с форвардом «Ростова» Элдором Шомурдовым. Нападающий «Крыльев» не забивал уже в трех матчах подряд.

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ИСТОЧНИК KP.RU