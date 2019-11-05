Нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева не вызвали в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев не получил вызов в сборную России на отборочные матчи Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино. Тренерский штаб национальной команды остановился на двух нападающих – Артеме Дзюбе из «Зенита» и Николае Комличенко из чешского клуба «Млада-Болеслав».
Всего в список попали 25 футболистов, говорится на сайте РФС.
Напомним, встреча Россия – Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября, а Россия – Сан-Маринов в Серравале 19 ноября.
В 15 турах РПЛ Александр Соболев забил 10 голов и делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата страны с форвардом «Ростова» Элдором Шомурдовым. Нападающий «Крыльев» не забивал уже в трех матчах подряд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Артем Дзюба: «У Соболева большое будущее, но дайте мне чуть-чуть поиграть»
Капитан сборной России рассказал, что думает о форварде «Крыльев» и новичке национальной команды (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU