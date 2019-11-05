Самарец Кирилл Бородачев стал победителем этапа юниорского Кубка мира по рапире

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-05T13:48:41+03:00

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В Лондоне прошел этап Кубка мира по рапире среди юниоров. В соревнованиях приняли участие 189 спортсменов, в том числе из Самарской области. На турнире выступили братья из Самары Кирилл и Антон Бородачевы.

- Кирилл Бородачев стал победителем этапа юниорского Кубка мира по рапире. В финале он одолел представителя Курска Владислава Мыльникова, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Что касается Антона Бородачева, то ему, к сожалению, не удалось вырваться в число лидеров турнира. Он завершил свое выступление в 1/32 финала.

ИСТОЧНИК KP.RU