Самарец Кирилл Бородачев стал победителем этапа юниорского Кубка мира по рапире
В финале спортсмен одолел представителя Курска
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В Лондоне прошел этап Кубка мира по рапире среди юниоров. В соревнованиях приняли участие 189 спортсменов, в том числе из Самарской области. На турнире выступили братья из Самары Кирилл и Антон Бородачевы.
- Кирилл Бородачев стал победителем этапа юниорского Кубка мира по рапире. В финале он одолел представителя Курска Владислава Мыльникова, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.
Что касается Антона Бородачева, то ему, к сожалению, не удалось вырваться в число лидеров турнира. Он завершил свое выступление в 1/32 финала.
ИСТОЧНИК KP.RU