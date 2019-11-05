Самарские таможенники приехали в Оренбург и оставили овощную базу без 143 кг груш
Самарские таможенники совместно с транспортными прокурорами и сотрудниками Россельхознадзора нашли на одной из овощебаз в Оренбурге санкционные товары — 143 кг груш. Как выяснилось, фрукты незаконно привезли из Польши.
- Проверка показала, что на данную продукцию нет фитосанитарных и товаросопроводительных документов. О том, что товар был произведен в Польше, стало известно благодаря маркировке на упаковке, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.
Всю нелегальную продукцию изъяли из торгового оборота и передали сотрудникам управления Россельхознадзора по Оренбургской области.
ИСТОЧНИК KP.RU