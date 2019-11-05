Мусорную реформу в Самарской области решили продлить до 2024 года

СЕГОДНЯ 14:59 2019-11-05T15:01:07+03:00

Ранее мусорная реформа была рассчитана только до 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Правительство Самарской области внесло изменения в постановление о мусорной реформе. Ранее она была рассчитана на 2018-2022 годы, но теперь ее решили продлить еще на два года.

- Госпрограмма Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Самарской области» теперь будет рассчитана на 2018-2024 годы, - говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

Напомним, что мусорная реформа в Самарской области была проведена с 1 января 2019 года. Именно с этого времени в губернии начал работать регоператор по обращению с ТКО — компания «ЭкоСтройРесурс». Вывоз одного кубометра мусора теперь составляет 598,16 рублей. Оплату за вывоз мусора жителям городов рассчитывают исходя из площади квартиры или дома. Нововведения понравились далеко не всем. Дело даже дошло до суда. Последний отменил приказ об установлении тарифов на вывоз мусора, но в дальнейшем регоператор оспорил это решение. Пока продолжается судебная тяжба, самарцам придется платить по установленным тарифам.

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ИСТОЧНИК KP.RU