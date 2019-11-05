2019-11-05T15:16:23+03:00
Происшествия

Приехали полиция, кинологи и МЧС: в Самаре из ТЦ «Империя» эвакуировали людей

Переполох устроил бесхозный предмет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Специалисты обследовали находку и не нашли в ней ничего опасного / Фото: Самара LifeСпециалисты обследовали находку и не нашли в ней ничего опасного / Фото: Самара LifeФото: vk.com
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Днем во вторник, 5 ноября, всем посетителям и сотрудникам торгового центра «Империя» на Московском шоссе в Самаре срочно пришлось покинуть здание. Сразу после этого к нему начали подъезжать машины скорой помощи, МЧС и полиции. Как выяснилось, переполох устроил бесхозный пакет.

- Нашли на этаже оставленную коробку или сумку и вызвали полицию и кинологов, - сообщили в соцсетях горожане.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» уточнили, что в ТЦ был найден бесхозный пакет. Его обнаружили в фитнес-клубе. Специалисты обследовали находку, но ничего опасного в ней не нашли. Через некоторое время после этого всех людей вновь вернули в здание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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