2019-11-05T15:34:30+03:00
Происшествия

Помогал деньгами: жителя Самарской области задержали за поддержку террористов

Сейчас мужчина находится под арестом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФСБ по Самарской областиФото: УФСБ по Самарской области
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В Самарской области задержали пособника запрещенной на территории РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Мужчину уличили в том, что он перечислял на нужды этой группировки деньги.

- В конце сентября в отношении жителя Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической организации». Суд назначил ему меру пресечения в виде ареста, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Сейчас силовики занимаются расследованием уголовного дела и выясняют все детали преступной деятельности мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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