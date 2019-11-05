Помогал деньгами: жителя Самарской области задержали за поддержку террористов

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-05T15:34:30+03:00

Сейчас мужчина находится под арестом

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В Самарской области задержали пособника запрещенной на территории РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Мужчину уличили в том, что он перечислял на нужды этой группировки деньги.

- В конце сентября в отношении жителя Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической организации». Суд назначил ему меру пресечения в виде ареста, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Сейчас силовики занимаются расследованием уголовного дела и выясняют все детали преступной деятельности мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU