2019-11-05T15:53:46+03:00
Общество

В Самаре на финале чемпионата России по боксу выступит рэпер Лигалайз

Посмотреть на заключительные бои и выступление артиста можно будет только по билетам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской области
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В Самарской области на этой неделе стартует чемпионат России по боксу. В нем примут участие 320 спортсменов из 85 регионов страны. Проходить турнир будет в спорткомплексе «МТЛ Арена» на улице Советской Армии, 253а.

- Соревнования пройдут в 10 весовых категориях. По итогам чемпионата России определится состав национальной команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.

Церемония открытия турнира пройдет в субботу, 9 ноября, в 17:00. Вход на нее, а также на последующие дни соревнований будет свободный. Финал чемпионата России пройдет 16 ноября в 17:00. Здесь уже будут пускать по билетам. Помимо финальных боев, жители и гости Самары смогут увидеть выступление рэпера Лигалайза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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