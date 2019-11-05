Одно из сел Самарской области может получить звание самого веселого в России

СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-05T16:23:00+03:00

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Два села в Самарской области претендуют на самое веселое название населенного пункта России. Они вошли в десятку последнего предварительного раунда конкурса, который проводит сайт Туту.ру.

- На звание самого веселого названия претендуют Мусорка и Жареный Бугор из Самарской области, Пятихатки из Ростовской области, Асфальтовая гора и Юго-Северная из Краснодарского края, Мокрая Буйвола из Ставропольского края, Самосделка из Астраханской области, а также Третий Решающий и Варварина Гайка из Саратовской области, - сообщили организаторы конкурса.

Голосование продлится до 23:59 по московскому времени 9 ноября. После того, как будет определен 10 финалист конкурса, будет запущено финальное голосование. Победитель получит от Туту.ру памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Отметим, что название села Мусорка (ударение на «о») не имеет ничего общего с мусором. Его название с финно-угорского переводится как земля и мелкое степное озеро. Что касается сельского поселения Жареный Бугор, то раньше на бугре у поселка проходило посвящение в бурлаки. Те, кто хотел вступить в их ряды, должны были пробежать сквозь строй «дедов». Последние с помощью мешков, набитых травой, «жарили» новичков по спине.

ИСТОЧНИК KP.RU