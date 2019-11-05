2019-11-05T16:23:00+03:00
Общество

Одно из сел Самарской области может получить звание самого веселого в России

Сейчас во всероссийском конкурсе участвуют Мусорка и Жареный Бугор
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Мусорка и Жаренный Бугор вошли в десятку последнего предварительного раунда конкурсаМусорка и Жаренный Бугор вошли в десятку последнего предварительного раунда конкурсаФото: vk.com
Изменить размер текста:

Два села в Самарской области претендуют на самое веселое название населенного пункта России. Они вошли в десятку последнего предварительного раунда конкурса, который проводит сайт Туту.ру.

- На звание самого веселого названия претендуют Мусорка и Жареный Бугор из Самарской области, Пятихатки из Ростовской области, Асфальтовая гора и Юго-Северная из Краснодарского края, Мокрая Буйвола из Ставропольского края, Самосделка из Астраханской области, а также Третий Решающий и Варварина Гайка из Саратовской области, - сообщили организаторы конкурса.

Голосование продлится до 23:59 по московскому времени 9 ноября. После того, как будет определен 10 финалист конкурса, будет запущено финальное голосование. Победитель получит от Туту.ру памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Отметим, что название села Мусорка (ударение на «о») не имеет ничего общего с мусором. Его название с финно-угорского переводится как земля и мелкое степное озеро. Что касается сельского поселения Жареный Бугор, то раньше на бугре у поселка проходило посвящение в бурлаки. Те, кто хотел вступить в их ряды, должны были пробежать сквозь строй «дедов». Последние с помощью мешков, набитых травой, «жарили» новичков по спине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре после стычки на матче Крылья Советов - Рубин задержали 13 человек
Житель Самары забил до смерти шумного соседа, который мешал ему спать
В Самарской области преподавательницу колледжа осудили за попытку обмануть студента с дипломной работой
Поленился спешиться: в Тольятти подросток-велосипедист попал под колеса «десятки» и под протокол
Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Александра Соболева
В Самарской области за титул лучшего бьются 526 шахматистов со всех уголков ПФО
«Крылья Советов»: смерть охранника во время матча с «Рубином» не связана с дракой фанатов
В Самаре на финале чемпионата России по боксу выступит рэпер Лигалайз
Помогал деньгами: жителя Самарской области задержали за поддержку террористов
Приехали полиция, кинологи и МЧС: в Самаре из ТЦ «Империя» эвакуировали людей
Мусорную реформу в Самарской области решили продлить до 2024 года
Гирлянды и светящиеся фонтаны: Самару начали готовить к празднованию Нового года
Самарские таможенники приехали в Оренбург и оставили овощную базу без 143 кг груш
Какие дороги перекроют в Самаре и как поедет транспорт в день Парада Памяти 7 ноября 2019
Самарец Кирилл Бородачев стал победителем этапа юниорского Кубка мира по рапире
Нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева не вызвали в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино