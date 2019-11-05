2019-11-05T16:24:26+03:00
Общество

В Самарской области за титул лучшего бьются 526 шахматистов со всех уголков ПФО

Эти соревнования стали рекордными по посещаемости
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Ребята увлечены этим видом спортаРебята увлечены этим видом спорта
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В Самарской области проходит первенство ПФО по шахматам. В этом году на соревнования заявились более 500 ребят – это рекорд для региона.

- Из-за этого пришлось срочно докупать инвентарь, а гости соревнований заселили не только соседнюю турбазу, но и коттеджи в радиусе около 10 км, - рассказывает организатор Станислав Янушевский.

В этом году после двухлетнего перерыва в рамках турнира проходит совмещенный Международный и Всероссийский семинар для судей.

- Для юных шахматистов очень важно участвовать в соревнованиях, получать новый опыт и реализовывать на подобных первенствах весь свой спортивный потенциал, - поделился мнением Евгений Серпер, президент шахматной федерации ПФО, депутат Государственной думы. - Это полезно и детям, и их тренерам, и родителям, многие из которых также приехали в Самару. Любые соревнования стимулируют к дальнейшему развитию и совершенствованию спортивного мастерства. Такие мероприятия помогают воспитывать будущих шахматных звезд.

В этом году в рамках Первенства пройдет также конференция, на которой эксперты поговорят о будущем шахматного спорта на следующий год. Подарком для всех станет мини-турнир "Шахматная семья" и блиц-турнир для тренеров и судей.

Турнир продлится до 12 ноября. Участники, занявшие первые три места в самой старшей возрастной категории - "до 19 лет", - получат путевку на первенство России-2020. В остальных возрастных категориях - "до 11, 13, 15 и 17 лет" - такое право дадут первые четыре места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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