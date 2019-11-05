Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную Александра Соболева

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-05T16:39:24+03:00

Соболев не забивает уже в трех встречах подряд. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

По словам наставника национальной команды, форвард «Крыльев Советов» в последних матчах РПЛ проявил себя не лучшим образом

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не вызвал в национальную команду на отборочные матчи Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Наставник национальной команды остался недоволен игрой нападающего в РПЛ.

- Почему решил вызвать двух форвардов вместо трех? Смотрим, кто как себя проявляет. Смолов травмирован, Чалов играет за молодежную сборную. Соболев? Он проявил себя в чемпионате не лучшим образом, - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним, в 15 турах Российской премьер-лиги Александр Соболев забил 10 голов и делит первое место в списке лучших бомбардиров с форвардом «Ростова» Элдором Шомуродовым. До этого Соболев уже получал вызов в сборную, однако за национальную команду не дебютировал. В последних трех встречах в чемпионате России нападающий «КС» отличиться не сумел.

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ИСТОЧНИК KP.RU